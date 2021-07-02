До плейоф StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO пройшли команди Gambit Esports, Team Spirit, NAVI та K23

До плейоф StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO пройшли команди Gambit Esports, Team Spirit, NAVI та K23

Визначилися учасники верхньої сітки плейоф StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO.

Закінчилися матчі групової стадії турніру StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO. До плейоф пройшли команди Gambit Esports, Team Spirit, Natus Vincere і K23. Лідерами своїх груп стали Gambit Esports і Team Spirit, кожна з яких здобула чотири перемоги без жодної поразки.

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2 липня о 17:00 за Києвом стартує протистояння Gambit Esports і K23. О 20:00 розпочнеться матч між TeamSpirit і Natus Vincere.

Колективи forZe і Entropiq зустрінуться в матчі за п'яте місце 3 липня о 14:00. Переможець пройде до нижньої сітки плейоф.

Турнір StarLadder CIS RMR 2021 завершиться 4 липня. На ньому розігрують $100 тис. і бали RMR.

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