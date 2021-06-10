До The International 10 за рейтингом DPC пройшли команди T1, PSG.LGD і Quincy Crew

Список учасників The International 10 поповнився командами T1, PSG.LGD і Quincy Crew.

У перший день плейоф WePlay AniMajor 2021 із Dota 2 три команди-учасниці пройшли до чемпіонату The International 10 за рейтингом DPC. Першою слот заробила T1, здобувши перемогу над Team Aster. Після PSG.LGD обіграла Alliance, також здобувши собі місце на чемпіонаті. Quincy Crew гарантувала собі слот після перемоги над NoPing e-sports.

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За підсумками регіональних кваліфікацій другого сезону Dota Pro Circuit 2021 місця раніше заробили колективи Virtus.pro, Team Secret, Evil Geniuses і Invictus Gaming.

Згідно з інформацією ресурсу Liquipedia, восьмий слот на The International 10 отримає Team Aster. Однак у нього рівна кількість балів зі ще трьома складами, які поки не кваліфікувалися на чемпіонат.

За підсумками DPC на The International 10 зможуть кваліфікуватися 12 команд. Ще шість пройдуть за підсумками відбіркових у своїх регіонах. На чемпіонаті розіграють більше $40 млн.

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