"Голос країни-13": Артем Пивоваров випадково втратив сильну учасницю

На проєкт "Голос країни-13" прийшла Олександра Макаровська, яка вже 10 років співає на беквокалі у співачки Джамали.

На шоу Олександра виконала трек Гаррі Стайлза As It Was. Тренери були дійсно приємно здивовані. Однак червону кнопку у самому кінці натиснули лише Юлія Саніна та Артем Пивоваров. Та якщо ж співачка розвернула своє крісло, то виконавець – ні. Пивоваров запізно натиснув кнопку, тож просто втратив учасницю.

Олександра Макаровська / Фото: скриншот з відео

"Я натиснув у кінці. Просто відчув, що я маю це зробити в кінці для повного ефекту. Але не встиг", - поділився Артем.

Тож, Олександра автоматично потрапила до команди Юлії Саніної. Тренерка була неабияк рада. Тепер Саніна є наставницею вже двох відомих беквокалісток. Тренерка переконана, що в її команді неабияк сильні учасники.

Юлія Саніна та Олександра Макаровська / Фото: скриншот з відео

"Слухайте, я так рада! Я дуже рада, що ти не встиг!", - відповіла Саніна Пивоварову.

