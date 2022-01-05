Головні кіберспортивні досягнення в Україні за 2021 рік

Кіберспорт вийшов на новий національний рівень

7 вересня 2020 року Україна визнала кіберспорт офіційним видом спорту. Минув рік, і нам є чим пишатися. Які були кіберспортивні досягнення в 2021 році, згадуємо з кіберспортивною групою WePlay Holding.

Кіберспорт вийшов на новий національний рівень

У січні 2021 року Міністерство молоді та спорту України офіційно затвердило загальні правила кіберспорту, які розробила Федерація кіберспорту України (UESF) за підтримки фахівців міністерства. Було створено нормативний документ для організації та проведення кіберспортивних змагань.

Чемпіонат України з кіберспорту 2021. Фото: UESF

Загалом цього року було проведено понад 100 кіберспортивних турнірів по всій Україні, серед яких перший Чемпіонат України з кіберспорту – 2021, історична подія національного рівня. Міністерство молоді та спорту України внесло його до Єдиного календарного плану спортивних подій. Турнір пройшов з липня по листопад, його організатором стала Федерація кіберспорту України, а технічним партнером виступила флагманська компанія WePlay Esports кіберспортивної групи WePlay Holding.

У листопаді в Ізраїлі пройшов IESF World Championship 2021 – щорічний кіберспортивний чемпіонат, організований Міжнародною федерацією кіберспорту. Вперше цього року Федерація кіберспорту України та кіберспортивна група WePlay Holding сформували національну збірну України, яка на цьому турнірі посіла третє місце в дисципліні Counter-Strike: Global Offensive.

Визначні досягнення

Українські кіберспортсмени Ілля «Yatoro» Мулярчук і Мирослав «Mira» Колпаков відзначилися на The International 10 – головному турнірі з дисципліни Dota 2. Вони грають у складі команди Team Spirit, яка перемогла в цьому змаганні. Хлопці не тільки заробили по кілька мільйонів доларів кожен, але й стали справжніми легендами.

Також визначною кіберспортивною подією стала перемога української команди NAVI на PGL Major Stockholm 2021 – турнірі з дисципліни CS:GO. Він встановив новий рекорд за кількістю глядачів серед аналогічних турнірів у нашому регіоні: за даними Esports Charts, фінальний матч між NAVI та G2 Esports переглянули 865 тисяч глядачів. Офіційним бродкастером трансляції виступила компанія WePlay Esports.

Команда NAVI й далі тішила своїми успіхами. Вона здобула перемогу на турнірі з дисципліни CS:GO – BLAST Premier World Final 2021. Компанія WePlay Esports стала організатором офіційної трансляції цього турніру в нашому регіоні.

Також варто відзначити особисті досягнення наших кіберспортсменів. Капітан команди NAVI Олександр «s1mple» Костильов став найкращим кіберспортивним гравцем року за версією The Game Awards – однієї з найголовніших щорічних премій у сфері відеоігор. Вона вважається аналогом «Оскара» в ігровій індустрії.

Що ще важливого відбулось в українському кіберспорті?

У 2021 році в Києві було проведено чимало кіберспортивних івентів, серед яких WePlay AniMajor 2021 – масштабний турнір із дисципліни Dota 2. Він пройшов у стилі аніме, а сцену прикрашали дві дивовижні 10-метрові фігури персонажів Dota 2 – Juggernaut та Monkey King.

Турнір WePlay AniMajor у стилі аніме. Фото: WePlay Holding

Призовий фонд турніру складав $500 000, а також 2700 очків Dota Pro Circuit. Це найпопулярніший мейджор в історії Dota 2, який побив рекорд за годинами перегляду серед аналогічних заходів – 37 351 630 годин.

MOUZ NXT – дворазові переможці WePlay Academy League. Фото: WePlay Holding

Цього року для того, аби підтримати молодих та перспективних кіберспортсменів, компанія WePlay Esports запустила WePlay Academy League – серію турнірів із дисципліни Counter-Strike: Global Offensive. До речі, третій сезон ліги почнеться вже 3 січня.

Яскравою ілюстрацією успішного розвитку кіберспорту на національному рівні стала ще одна подія. Кіберспортивний медіахолдинг WePlay Holding разом із Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого запустили курс «Режисура анімаційного фільму». Після завершення навчання студенти отримають повноцінну професійну освіту та диплом бакалавра державного зразка. Це перший курс із режисури анімаційного фільму у вищому навчальному закладі України, розробку якого ініціювала кіберспортивна компанія.

У 2021 році українські кіберспортивні команди та гравці розвивали індустрію в нашій країні та здобули чимало перемог на всесвітніх чемпіонатах з різних дисциплін. В Україні було проведено безліч турнірів національного значення та світового масштабу, запущено лігу для молодих кіберспортсменів тощо. Усе це свідчить про те, що ми є кіберспортивною державою, і в новому році готові ставити нові виклики та рекорди.