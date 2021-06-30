Гравці Team Spirit розповіли про труднощі під час кваліфікації та плани на The International 10 із Dota 2

Гравці Team Spirit розповіли про труднощі під час кваліфікації та плани на The International 10 із Dota 2

На каналі Mrs. Marple вийшло відеоінтерв'ю з гравцями Team Spirit.

На YouTube-каналі Mrs. Marple вийшов відеоролик, присвячений команді Team Spirit із Dota 2, яка заробила слот на чемпіонаті The International 10 за підсумками східноєвропейської кваліфікації. Ведуча Марія Єрмоліна поспілкувалася з гравцями колективу на тему їхніх емоцій, надій і планів.

На питання відповідали учасники колективу Ярослав "Miposhka" Найденов, Магомед "Collapse" Халілов і Ілля "yatoro" Мулярчук, а також Дмитро "korb3n" Бєлов, який зібрав склад.

У бесіді з Марією, Ярослав "Miposhka" Найденов поділився думкою щодо команди Virtus.pro, яка першою кваліфікувалася від східноєвропейського регіону:

"Не те, щоб хочу сказати, що VP, умовно, не заслужили. Але я б і не сказав, що вони реально ось прям нереально сильно "пітніли", щоб у них був цей слот. Якщо уявити, через що ми пройшли і вони, то це ж взагалі різні речі".

Також читайте Кіберспорт на YouTube: популярні відеоблогери

Також вони поспілкувалися щодо молодих гравців і "ветеранів" кіберспортивної сцени.

"Просто, молоді хлопці приходять. Вони більш амбітні й якось може, в якійсь навіть мірі, витриваліші. У них більше мотивації. Вони ще "не нюхали" нічого, ні сцену, нічого такого. Їм все цікаво, в новинку", – зазначив Miposhka.

Молодих гравців Ярослав порівняв із неограненними самородками, щодо іменитих сказав так:

"Люди, які вже там десь повигравали щось, повиступали, у них... незрозуміло наскільки вони ще хочуть цього. Чи знайдуть вони нові в собі сили, щоб знову, ось, повернутися до цієї вершини".

"Зміна поколінь – вона завжди буде, як не крути. Це ж, однаково, гра на реакцію, де потрібно швидко думати. Все залежить від того, як швидко ти приймаєш рішення, реагуєш на ті чи інші ситуації, думаєш тощо", – підкреслив гравець.

За словами Магомеда "Collapse" Халілова, команда розраховує посісти на The International 10 не нижче, ніж восьме місце.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання