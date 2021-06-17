Ірландські вчені довели позитивний вплив відеоігор на психічне здоров'я

Дослідження показало, що відеоігри допомагають боротися з симптомами депресії і тривожності.

Згідно з результатами дослідження, яке провели вчені з Ірландії, відеоігри допомагають боротися з симптомами психічних розладів. Зокрема, усувають симптоми депресії і тривожності.

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Вчені проаналізували опубліковані наукові роботи стосовно впливу відеоігор на психічне здоров'я людини. Вони приділили особливу увагу тим, які з'явилися в період пандемії COVID-19, так як у цей час почали частіше виявлятися випадки тривожних розладів і депресії.

Результати дослідження показали, що відеоігри дуже перспективні в якості недорогих, доступних і ефективних засобів боротьби із симптомами психічних розладів. Полегшити перебіг захворювань можна всього 30 хвилинами гри.

Відеоігри різних жанрів допомагають соціалізуватися, боротися з почуттям самотності і змінами настрою, покращують когнітивні функції, пом'якшують симптоми дислексії, підвищують відчуття задоволення, мотивацію та сприяють досягненню цілей.

Дослідження провели співробітники Лімерікского університету Магдалена Коваль, Еоін Конрой, Найл Ремсботтом, Адам Тот і Марк Кемпбелл, а також науковий дослідник компанії Logitech Тім Смітіс. Воно було опубліковане в науковому журналі JMIR Serious Games.

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