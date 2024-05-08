Jerry Heil травмувалася просто під час виступу на сцені "Євробачення-2024"

Співачка Jerry Heil, яка разом із alyona alyona представляє Україну на "Євробаченні-2024", травмувалася просто під час виступу на сцені.

Так, вчора, 7 травня, відбувся перший півфінал, де своїм неймовірним виступом підкорили Jerry Heil та alyona alyona. Як виявилося, без казусів не обійшлося. Jerry Heil травмувалася просто на сцені.

Jerry Heil травмувала коліно / Фото: instagram.com/thejerryheil

Це сталося, коли артистка, перебуваючи на горі, падала на коліна. Раніше вона репетирувала на підлозі, тож не знала, як розрахувати силу. Врешті, Jerry Heil травмувала коліно. Однак артистка запевнила, що почувається добре.

"Отой момент, де я підіймалася на гору…Підіймаюся значить я на гору. В кінці, де почалася кульмінація, я падаю на коліна. Коли ми репетируємо, це на підлозі, там немає нахилу. А тут я витяглася вперед і впала на гору, а вона під кутом. Трішки перестаралася. Я себе трішки вдарила", - поділилася виконавиця.

Зазначимо, вже стало відомо, які країни потрапили до першої десятки фіналістів "Євробачення-2024". Хто з учасників складе Україні конкуренцію – дивіться у нашому матеріалі.

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