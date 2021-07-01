Канал Maincast із Dota 2 отримав найбільшу кількість переглядів на Twitch за минулий тиждень

Минулого тижня Twitch-канал dota2mc_ru став світовим лідером за переглядами.

Російськомовні трансляції української кіберспортивної студії Maincast на Twitch набрали більше 3,47 млн годин перегляду в період від 22 до 28 червня. Dota2mc_ru очолив рейтинг каналів, які зібрали найбільше переглядів на майданчику за минулий тиждень. Статистика була опублікована в соцмережах аналітичного сервісу Esports Charts.

Друге місце в рейтингу посів канал коментатора і колишнього кіберспортсмена Алешандре "gAuLeS" Борба, який відомий трансляціями із CS:GO португальською мовою. Третє посів колишній професійний гравець в Overwatch Фелікс "xQc" Ленгель, який стримить англійською.

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У зазначений період на каналі dota2mc_ru висвітлювали регіональні кваліфікації на The International 10 із Dota 2 для східноєвропейського та південноамериканського регіонів. Вони відбулися 23–26 червня. Від Східної Європи слот на TI 10 отримав колектив Team Spirit, а від Південної Америки – SG e-sports.

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