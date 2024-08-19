Катерина Осадча показалася вагітною і повідомила про важливе свято в родині

Ведуча каналу "1+1 Україна" Катерина Осадча повідомила про важливе свято в її родині. Молодший син знаменитості від чоловіка, продюсера Юрія Горбунова, святкує день народження.

Данилу 19 серпня виповнюється три роки. Тож, у святковий день Осадча вдалася у спогади. Зокрема, знаменитість пригадала, як була вагітною, та показала свої архівні фото. Окрім того, ведуча розповіла, як малюк появився на світ раніше, ніж планувалося.

Катерина Осадча, 2021 рік / Фото: instagram.com/kosadcha

До слова, пологи Катерини Осадчої були заплановані на вересень. Однак, малюк вирішив появитися на світ раніше. До пологового ведуча їхала сама автівкою, тому що саме тоді у Києві відбувалися репетиції до Дня Незалежності, через чималі затори "швидка допомога" їхала б повільніше. Окрім того, Осадча ще й взяла з собою старшого сина Івана, адже Юрій Горбунов вів захід посеред Дніпра, а хлопчика не було з ким залишити.

Катерина Осадча з сином Іваном / Фото: instagram.com/kosadcha

"За день до пологів. Вже наступного дня в цей час я буду везти себе до пологового сама за кермом, бо місто стоїть через репетицію параду, коли приїде "швидка" – невідомо, а майбутній тато двох синів працює на заході на кораблі посеред Дніпра", - пригадала знаменитість.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Також ведуча опублікувала перше спільне фото з сином Данилом і ласкаво привітала його з третім днем народження.

"Наше перше спільне фото! Данило, наша радість, з днем народження! Дякуємо, що обрав нас", - ніжно звернулася до сина ведуча.

Катерина Осадча з сином Данилом / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов також не залишив сина без публічних привітань. Артист адресував Данилу теплі слова з побажаннями, а також пригадав день його народження, коли хлопчик з'явився на світ рано-вранці.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча з молодшим сином / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Рівно 3 роки як о 5:05 ранку, 19 серпня, на Яблуневий спас, я перерізав тобі пуповину! Наш наймолодший! Наше янголятко! Наш Данило! Наш розумник, який почав розмовляти в два рочки! Ми з мамусею найщасливіші, що ти в нас є! Рости здоровим, сину, у мирній, багатій і квітучій Україні!", - привітав сина Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, нещодавно у родині ведучого Тімура Мірошниченка було свято. Молодшому синові шоумена виповнилося три роки. Ведучий раніше показував, як вони всією сім'єю вітали Марселя з днем народження та який сюрприз для нього влаштували.

Тімур Мірошниченко з родиною довів до сліз вітаннями 3-річного сина Марселя

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