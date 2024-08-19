Катерина Осадча показалася вагітною і повідомила про важливе свято в родині

Знаменитість вдалася у спогади.
Ведуча каналу "1+1 Україна" Катерина Осадча повідомила про важливе свято в її родині. Молодший син знаменитості від чоловіка, продюсера Юрія Горбунова, святкує день народження.
Данилу 19 серпня виповнюється три роки. Тож, у святковий день Осадча вдалася у спогади. Зокрема, знаменитість пригадала, як була вагітною, та показала свої архівні фото. Окрім того, ведуча розповіла, як малюк появився на світ раніше, ніж планувалося.
До слова, пологи Катерини Осадчої були заплановані на вересень. Однак, малюк вирішив появитися на світ раніше. До пологового ведуча їхала сама автівкою, тому що саме тоді у Києві відбувалися репетиції до Дня Незалежності, через чималі затори "швидка допомога" їхала б повільніше. Окрім того, Осадча ще й взяла з собою старшого сина Івана, адже Юрій Горбунов вів захід посеред Дніпра, а хлопчика не було з ким залишити.
"За день до пологів. Вже наступного дня в цей час я буду везти себе до пологового сама за кермом, бо місто стоїть через репетицію параду, коли приїде "швидка" – невідомо, а майбутній тато двох синів працює на заході на кораблі посеред Дніпра", - пригадала знаменитість.
Також ведуча опублікувала перше спільне фото з сином Данилом і ласкаво привітала його з третім днем народження.
"Наше перше спільне фото! Данило, наша радість, з днем народження! Дякуємо, що обрав нас", - ніжно звернулася до сина ведуча.
Юрій Горбунов також не залишив сина без публічних привітань. Артист адресував Данилу теплі слова з побажаннями, а також пригадав день його народження, коли хлопчик з'явився на світ рано-вранці.
"Рівно 3 роки як о 5:05 ранку, 19 серпня, на Яблуневий спас, я перерізав тобі пуповину! Наш наймолодший! Наше янголятко! Наш Данило! Наш розумник, який почав розмовляти в два рочки! Ми з мамусею найщасливіші, що ти в нас є! Рости здоровим, сину, у мирній, багатій і квітучій Україні!", - привітав сина Юрій Горбунов.
Нагадаємо, нещодавно у родині ведучого Тімура Мірошниченка було свято. Молодшому синові шоумена виповнилося три роки. Ведучий раніше показував, як вони всією сім'єю вітали Марселя з днем народження та який сюрприз для нього влаштували.
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