Кіберспортивний клуб Team SoloMid продав права на назву за $210 млн

Криптобіржа FTX заплатила кіберспортивному клубу Team SoloMid $210 млн за зміну назви.

Видання The New York Times повідомило про угоду між американською кіберспортивною організацією Team SoloMid і гонконгською біржею криптовалютних деривативів FTX. За те, щоб клуб на 10 років змінив назву на TSM FTX, криптобіржа заплатила $210 млн.

Ціна угоди вважається найбільшою в світовому кіберспорті серед офіційно оголошених. Повідомляють, що кіберспортивний клуб вкладе отримані кошти у розвиток і відкриє офіси в Європі, Китаї, Південній Америці. Також організація TSM придбала $1 млн FTT-токенів, щоб розподілити їх між співробітниками і гравцями.

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Напочатку з'явилася інформація про те, що назву TSM FTX отримають команди клубу з усіх дисциплін. Однак пізніше стало відомо, що це не буде стосуватися складів із ігор League of Legends і Valorant від розробника Riot Games. Причина в тому, що криптообмінники знаходяться в категорії компаній, на спонсорські активації яких у межах LCS діють обмеження.

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