Китайським учасникам WePlay AniMajor 2021 із Dota 2 довелось затриматись у Києві

Учасники WePlay AniMajor 2021 із Dota 2 з Китаю можуть затриматися в Києві до початку The International 10.

Колективи PSG. LGD, Invictus Gaming, Vici Gaming і Team Aster, які взяли участь у турнірі WePlay AniMajor 2021 із Dota 2, не змогли повернутися до Китаю після завершення події. Є ймовірність, що вони затримаються в Києві до самого перельоту до Стокгольма, де відбудеться чемпіонат The International 10.

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Організатор Major-турніру медіахолдинг WePlay Esports замовив приватний рейс для китайських учасників, щоб доставити їх до Києва перед подією. Повернути їх додому тим самим чином не вийде, так як Китай скасував всі приватні рейси. Більш того, якщо гравці повернуться до країни, вони повинні будуть дотримуватись тритижневого карантину після прибуття, тоді як The International 10 стартує вже 5 серпня.

Тренер команди PSG.LGD Чжан "Xiao8" Нін вважає, що колективам набагато вигідніше залишитися до початку чемпіонату в Києві, так як найближчий рейс до Китаю запланований лише на 30 червня.

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