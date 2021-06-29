Клуб Natus Vincere представив новий логотип, дизайн форми і слоган

Клуб Natus Vincere оновив свій логотип і форму гравців.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere презентувала нове позиціонування, візуальний стиль, логотип, слоган, а також форму, що була розроблена спільно з технічним партнером PUMA.

У оновленій версії логотипу гострі кути оперізної рамки. З'явився також його скорочений варіант – всередині контуру одна буква N. Кольори залишилися колишніми (жовтий, чорний, білий), але змінився шрифт – для клубу розробили NAVI Typeface.

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Також у NAVI з'явився новий слоган: "Одержи Мі" (Obsessed We). Він символізує одержимість перемогою.

У тому ж анонсі організація повідомила, що в кінці липня переїде до нової локації в Києві. Зміниться місце розташування офісних приміщень і пентхаусів для гравців.

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