Клуб Natus Vincere відмовився від складу з Fortnite та створив підрозділ із Valorant

Клуб Natus Vincere закрив підрозділ із Fortnite та відкрив – із Valorant.

18 червня українська кіберспортивна організація Natus Vincere розформувала підрозділ із дисципліни Fortnite і почала збирати команду з Valorant. До нового колективу вже підписали першого гравця, ним став росіянин Кирило "Cloud" Нехожин.

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Також в анонсі нового підрозділу сказано, що досвідчені гравці в Valorant можуть запропонувати організації свою кандидатуру:

"Не дивлячись на те, що у нас є список потенційних кандидатів для тесту, ви можете спробувати пройти трай-аут у NAVI: якщо раніше ви виступали у Challengers-дивізіоні VCT, пишіть нам".

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Що ж стосується розпуску складу з Fortnite, клуб пояснив його так:

"Щоб залишатися в числі найкращих клубів кіберспортивного ринку, який стрімко розвивається, нам необхідно перерозподіляти свої ресурси і відмовлятися від менш пріоритетних зараз дисциплін".

В анонсі відзначили, що кіберспортивна сцена дисципліни залишається нестабільною, розробники відмовилися від проведення Fortnite World Cup, а освітлення турнірів залишає бажати кращого.

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