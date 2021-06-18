Клуб Natus Vincere відмовився від складу з Fortnite та створив підрозділ із Valorant

Клуб Natus Vincere закрив підрозділ із Fortnite та відкрив – із Valorant.
18 червня українська кіберспортивна організація Natus Vincere розформувала підрозділ із дисципліни Fortnite і почала збирати команду з Valorant. До нового колективу вже підписали першого гравця, ним став росіянин Кирило "Cloud" Нехожин.
Також в анонсі нового підрозділу сказано, що досвідчені гравці в Valorant можуть запропонувати організації свою кандидатуру:
"Не дивлячись на те, що у нас є список потенційних кандидатів для тесту, ви можете спробувати пройти трай-аут у NAVI: якщо раніше ви виступали у Challengers-дивізіоні VCT, пишіть нам".
Що ж стосується розпуску складу з Fortnite, клуб пояснив його так:
"Щоб залишатися в числі найкращих клубів кіберспортивного ринку, який стрімко розвивається, нам необхідно перерозподіляти свої ресурси і відмовлятися від менш пріоритетних зараз дисциплін".
В анонсі відзначили, що кіберспортивна сцена дисципліни залишається нестабільною, розробники відмовилися від проведення Fortnite World Cup, а освітлення турнірів залишає бажати кращого.