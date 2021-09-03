Колектив Gambit Esports став лідером групи D на ESL Pro League Season 14 із CS:GO

Колектив Gambit Esports став лідером групи D на ESL Pro League Season 14 із CS:GO

Склад Gambit Esports обіграв Team Liquid на ESL Pro League Season 14 із CS:GO, у нього єдиного на рахунку дві перемоги у групі D.

Східноєвропейський колектив Gambit Esports виграв другий матч у групі D на турнірі ESL Pro League Season 14 із CS:GO, перемігши Team Liquid із рахунком 1:2. Це дозволило йому здобути першість у своїй групі.

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На рахунку ще чотирьох команд із групи D – Ninjas in Pyjamas, Entropiq, FURIA Esports і TeamLiquid – одна перемога й одна поразка. У Team One дві поразки.

Наступний матч Gambit Esports зіграє проти FURIA Esports. Зустріч стартує 3 вересня о 21:00 за Києвом.

Цими вихідними, 4-5 вересня, відбудуться останні матчі в групі D і визначаться склади, які потраплять до плейоф.

ESL Pro League Season 14 відбувається від 16 серпня до 12 вересня. Призовий фонд змагання – $750 тис.

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