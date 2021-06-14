Команда Gambit Esports перемогла на IEM Summer 2021 із CS:GO та виграла $100 тисяч

Чемпіоном IEM Summer 2021 із CS:GO став колектив Gambit Esports.

13 червня в грандфіналі турніру Intel Extreme Masters Season XVI – Summer (IEM Summer 2021) із CS:GO команда Gambit Esports розгромила OG із рахунком 3:0. Чемпіон заробив $100 тис., 1000 балів Pro Tour і 2400 балів BLAST Premier.

Нагорода за друге місце становила $42 тис., 700 балів Pro Tour і 1200 балів BLAST Premier. За 3-4 місця колективи G2 Esports і Team Vitality отримали $20 тис., 535 балів Pro Tour і 750 балів BLAST Premier.

CS:GO-склад Virtus. pro посів 5-6 місце, йому дісталося $10 тис., 350 балів Pro Tour і 300 балівк BLAST Premier. Учасники Team Spirit опинилися на 9–12 місці, їхній заробіток – $5 тис. і 100 балів Pro Tour.

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