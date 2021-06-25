Команда HellRaisers обіграла NAVI та пройшла до фіналу верхньої сітки регіональної кваліфікації на TI 10 з Dota 2

Команда HellRaisers обіграла NAVI та пройшла до фіналу верхньої сітки регіональної кваліфікації на TI 10 з Dota 2

У фіналі верхньої сітки східноєвропейської кваліфікації до The International 10 з Dota 2 зустрінуться колективи HellRaisers і Team Spirit.

24 червня, у другий день кваліфікації на TheInternational 10 з Dota 2 для команд із країн Східної Європи, визначилися фіналісти верхньої сітки турніру. Колектив HellRaisers обіграв Natus Vincere з рахунком 2:1, а Team Spirit розгромив PuckChamp із рахунком 2:0.

Бій за вихід до грандфіналу між HellRaisers і Team Spirit стартує 25 червня о 17:00 за київським часом.

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Гравці команд встигли обмінятися шпильками у медіа. Ілля "lil me alone" Іллюк в інтерв'ю на стримі Олександра "Nix" Левіна заявив, що, на його думку, учасники Team Spirit трохи "зарозумілися" і потрібно їх "на місце поставити".

Після матчу з PuckChamp в інтерв'ю студії RuHub Мирослав "Miroslaw" Колпаков прокоментував слова Іллі. Мирослав сказав, що йому все одно і зазначив: "Він уже стара людина, його не можна ображати".

Команда NAVI свій наступний матч у межах події зіграє проти Team Empire. Він стартує вже 25 червня об 11:00. Результати протистояння визначать, яка з команд покине турнір.

Східноєвропейська кваліфікація на TheInternational 10 завершиться 26 червня.

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