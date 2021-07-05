Команда Natus Vincere перемогла на StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO

Колектив NAVI переміг у другому RMR-турнірі з CS:GO для СНД-регіону.

У грандфіналі турніру StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO склад українського клубу Natus Vincere обіграв Gambit Esports із рахунком 3:2. Перемога принесла NAVI $40 тис. і 2000 балів RMR.

Колектив Gambit Esports заробив $15 тис. і 1875 балів RMR. За третє місце Team Spirit отримав $12 тис. і 1750 балів RMR.

За інформацією ресурсу Liquipedia, команда NatusVincere посідає перше місце в регіоні за кількістю балів RMR. На другому – Team Spirit, на третьому – Gambit Esports. За підсумками трьох RMR-змагань, п'ять найкращих колективів регіону отримають слоти на PGL Major Stockholm 2021 із призовим фондом у $2 млн. Подробиці щодо третього регіонального RMR поки невідомі.

StarLadder CIS RMR 2021 завершився 4 липня. Його загальний фонд становив $100 тис. і 8750 балів RMR.

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