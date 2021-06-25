Команда Natus Vincere втратила шанс на участь у The International 10 з Dota 2

Команда Natus Vincere втратила шанс на участь у The International 10 з Dota 2

Колектив NAVI вилетів із регіональної кваліфікації та втратив шанс пройти на The International 10 з Dota 2.

Склад українського клубу NatusVincere програв свій перший матч у нижній сітці східноєвропейської кваліфікації на чемпіонат The International 10 з Dota 2 і покинув змагання. Він втратив шанс на участь у головній події дисципліни.

Команда Team Empire обіграла NAVI з рахунком 2:1. Її наступним суперником стане переможець матчу між PuckChamp і Nemiga Gaming, який стартував о 14:30.

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Раніше Natus Vincere перемогла EXTREMUM у своєму першому матчі в верхній сітці турніру. У наступному матчі проти HellRaisers вона програла, і потрапила до нижньої сітки.

Окрім NAVI, свій шанс на участь у чемпіонаті зо Dota 2 вже втратили колективи NoTechies, B8 Esports, Trident Clan, Fantastic Five, Winstrike Team, Team Unique, EXTREMUM і AS Monaco Gambit.

У боротьбі за єдиний слот на TI 10 ще беруть участь Team Spirit, HellRaisers, Team Empire, PuckChamp і Nemiga Gaming.

Грандфінал східноєвропейської кваліфікації відбудеться 26 червня, матч стартує о 16:00.

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