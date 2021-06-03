Команда Natus Vincere з Dota 2 покинула топ-20 рейтингу від ESL

Колектив NAVI опустився на 21 позицію в рейтингу найкращих світових команд із Dota 2 від ESL.

В оновленому рейтингу найкращих світових команд із Dota 2 від турнірного оператора ESL склад українського клубу Natus Vincere втратив три позиції та посів на 21 місце.

У топ-20 залишилося лише два східноєвропейських колективи – Virtus.pro та Team Spirit, але і вони опустилися нижче. Virtus.pro втратив два місця й опинився на сьомому, а Team Spirit змінив 13 місце на 14.

Нагадаємо, що команди Virtus.pro та Team Spirit заробили слоти на другому Major-турнірі року з Dota 2, на відміну від Natus Vincere. Вони виступлять на київському WePlay AniMajor 2021. Team Spirit почне свій шлях від групової стадії, а Virtus.pro – від плейоф.

Також читайте У перший день Wild Card на WePlay AniMajor із Dota 2 команда AS Monaco Gambit зіграє з Secret, Nigma й Execration

2-3 червня в межах WePlay AniMajor 2021 відбувається стадія Wild Card. На ній східноєвропейський регіон представляє колектив AS Monaco Gambit. У рейтингу від ESL він розмістився на 26 місці.

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