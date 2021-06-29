Команда Team Spirit заробила слот на чемпіонаті The International 10 із Dota 2

Від східноєвропейського регіону на The International 10 із Dota 2 кваліфікувався колектив Team Spirit.

Завершилася кваліфікація на світовий чемпіонат The International 10 із Dota 2 для країн Східної Європи. Її переможцем став колектив TeamSpirit, який у грандфіналі обіграв Team Empire з рахунком 3:2.

Тепер на головній події дисципліни виступлять два українські гравці – Ілля "yatoro" Мулярчук і Мирослав "Mira" Колпаков.

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Вирішальне протистояння команд було дуже напруженим. Незважаючи на те, що Team Spirit була одним із головних фаворитів змагання, Team Empire та її гравець Владислав "Petushara" Козловський змогли здивувати як противників, так і глядачів.

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Team Spirit стала 13-ю командою, яка заробила слот на чемпіонаті. Також відомий склад, який пройшов відбір в південноамериканському регіоні, – SG e-sports. Нові учасники TI 10 від регіонів Південно-Східної Азії та Північної Америки визначаться 3 липня, а від Західної Європи і Китаю – 10 липня.

The International 10 призначений на 5–15 серпня. Країна, яка прийме чемпіонат, поки невідома.

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