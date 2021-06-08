Команда Team Spirit заробила слот у нижній сітці плейоф на WePlay AniMajor 2021 із Dota 2

Колективи beastcoast і Team Liquid покинули WePlay AniMajor 2021 із Dota 2.

Завершилася групова стадія турніру WePlay AniMajor 2021 із Dota 2. За її підсумками команди beastcoast і Team Liquid покинули змагання, PSG.LGD і Team Nigma пройшли до верхньої сітки плейоф, а інші чотири учасники етапу отримали місця в нижній сітці.

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Так, у нижній сітці плейоф опинилися Vici Gaming, Evil Geniuses, TNC Predator, а також команда Team Spirit, до якої входять два українські гравці – Ілля "yatoro" Мулярчук і Мирослав "Miroslaw" Колпаков. Щоб отримати слот у плейоф, Team Spirit перемогла TeamLiquid у переграванні групової стадії.

Організатор WePlay AniMajor 2021 вже опублікував розподіл команд у перших матчах стадії плейоф.

9 червня від 12:00 за Києвом стартують ігри у верхній сітці. Перші матчі нижньої сітки розпочнуться 10 червня о 12:00.

WePlay AniMajor відбувається 2–13 червня в Києві, на ньому розігрують $500 тис. і 2,7 тис. балів DPC.

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