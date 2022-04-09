Командам країни-агресорки заборонили виступати на мейджорі з CS:GO

PGL вирішила покарати Virtus.pro і Gambit.

Організатор турніру PGL Major Antwerp 2022, компанія PGL заборонила російським командам Virtus.pro і Gambit виступати на мейджорі з CS:GO.

Про це повідомляється на офіційному сайті PGL.

"Російське вторгнення в суверенну Україну завдало величезних людських страждань і болю. Ми всі сподіваємося на мирне вирішення війни та мінімізацію подальших жертв та трагедій.

Зважаючи на поточну жахливу ситуацію, ми вирішили, що особи та організації, які пов’язані з російським урядом, не будуть допущені до участі у майбутніх матчах RMR та PGL Antwerp Major.

Тому ми заборонимо Virtus.pro та Gambit Esports брати участь у RMR та майбутньому PGL Antwerp Major", - зазначили у організації.

Однак ми дозволимо гравцям, які зараз пов’язані з Virtus.pro та Gambit Esport, грати під нейтральними іменами та майками, оскільки ми розуміємо, що гравці не замішані в цій ситуації.

При цьому, гравці, які пов’язані з Virtus.pro та Gambit Esport, можуть грати під нейтральними іменами та майками, оскільки, як зазначають у організації, "гравці не замішані в цій ситуації".

"Наші серця співчувають тим, кого доторкнулася війна. Ми будемо стежити за ситуацією в міру її розвитку і будемо прозорими як для публіки, так і для учасників наших турнірів, якщо будуть потрібні подальші дії", - додали у PGL.

Нагадаємо, що під час турніру Warcraft III росіянин Ілля Яшенков під ніком "JohnnyCage" образив українського гравця Андрія "Foggy" Кореня.

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