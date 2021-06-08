Команди EC Kyiv і ex-Marlian eSports пройшли до закрої кваліфікації на StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO

Команди EC Kyiv і ex-Marlian eSports пройшли першу відкриту кваліфікацію на StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO.

Завершилася перша відкрита кваліфікація на StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO. За її підсумками два найкращих колективи пройшли до закритої кваліфікації на другий RMR-турнір року для СНД-регіону. Місця отримали українські команди Esports Club Kyiv і ex-Marlian Esports.

У вирішальному протистоянні склад ex-Marlian Esports переміг Free TON Team, а Esports Club Kyiv – Trident Clan.

Закрита кваліфікація відбудеться 18–21 червня. У ній візьмуть участь вісім команд, чотири зароблять місця за підсумками перших і других відбіркових, а ще чотири отримають інвайти. П'ять найкращих команд змагання пройдуть до StarLadder CIS RMR 2021.

Запрошених учасників закритої кваліфікації ще не назвали. Другі відкриті відбіркові відбудуться 12–14 червня.

В межах першого RMR-турніру року для СНД-регіону колектив ex-Marlian Esports завершив боротьбу на груповій стадії. Esports Club Kyiv не зміг пройти далі закритої кваліфікації, після чого в його складі відбулися зміни.

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