Команди Gambit Esports і NAVI зіграють у півфіналі верхньої сітки BLAST Premier: Spring Finals 2021 із CS: GO

Обидва східноєвропейський учасника BLAST Premier: Spring Finals 2021 із CS: GO пройшли до півфіналу верхньої сітки.

На турнірі BLAST Premier: Spring Finals 2021 із CS:GO східноєвропейські колективи Gambit Esports і Natus Vincere перемогли своїх перших суперників і готуються до матчів у півфіналі верхньої сітки.

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17 червня о 16:30 за Києвом стартує протистояння між Gambit Esports і Complexity Gaming. Матч між Natus Vincere і BIG розпочнеться о 19:30. Якщо команди переможуть у цих матчах, вони потраплять до фіналу верхньої сітки, який призначений на 16:30 19 червня.

Грандфінал події стартує 20 червня о 20:30.

На BLAST Premier: Spring Finals 2021 вісім команд розігрують $425 тис. і слот на чемпіонаті BLAST Premier: World Final 2021.

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