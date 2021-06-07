Команди Gambit Esports і Virtus.pro зіграють у плейоф IEM Summer 2021 із CS:GO

У плейоф IEM Summer 2021 із CS:GO команда Gambit зійдеться з EG, а VP – із Vitality.

6 червня закінчилася групова стадія Intel Extreme Masters Season XVI – Summer (IEM Summer 2021) із CS:GO. До чвертьфіналу плейоф турніру пройшли команди Gambit Esports, Virtus.pro, Team Vitality, Evil Geniuses, а до півфіналу – G2 Esports і OG.

Найближчий матч у межах IEM Summer 2021 стартує 11 червня о 17:45 за Києвом, він відбудеться між колективами Gambit Esports і Evil Geniuses. На 21:00 призначена зустріч між Virtus.pro та Team Vitality.

12 червня о 17:45 переможець першого протистояння чвертьфіналу плейоф зустрінеться з командою G2 Esports у півфіналі. Переможець другого о 21:00 почне матч проти OG.

Грандфінал відбудеться 13 червня, він розпочнеться о 17:00.

На подію розігрують $250 тис.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання