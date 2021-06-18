Команди NAVI та Gambit Esports боротимуться за прохід до грандфіналу BLAST Premier: Spring Finals 2021 із CS:GO

Колективи Natus Vincere та Gambit Esports пройшли до фіналу верхньої сітки BLAST Premier: Spring Finals 2021 із CS:GO.

У півфіналі верхньої сітки турніру BLAST Premier: Spring Finals 2021 із CS:GO команда Gambit Esports обіграла Complexity Gaming, а Natus Vincere – BIG. Обидва східноєвропейських колективи заробили прохід до фіналу верхньої сітки, де змагатимуться за слот у грандфіналі.

Матч між NAVI та Gambit стартує 19 червня о 16:30 за Києвом.

Команда, яка програє, потрапить до фіналу нижньої сітки і побореться за другий слот у грандфіналі 20 червня о 16:30. Грандфінал призначений на 20:30 20 червня.

BLAST Premier: Spring Finals 2021 відбувається 15–20 червня. Його призовий фонд становить $425 тис.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання