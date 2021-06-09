Команди Team Spirit і AS Monaco Gambit отримали інвайти на ESL One Summer 2021 із Dota 2

На ESL One Summer 2021 із Dota 2 зіграють команди Team Spirit, AS Monaco Gambit, Alliance, Team Secret, ViKin.gg і Tundra Esports.

Були оголошені перші шість учасників турніру ESL One Summer 2021 із Dota 2, який відбудеться 16–20 червня. Колективи Team Spirit, AS Monaco Gambit, Alliance, Team Secret, Vikin.gg отримали прямі запрошення, а Tundra Esports заробив слот за підсумками кваліфікації.

У події візьме участь 12 команд. Ще шість отримають інвайт найближчим часом. Загальний фонд турніру становитиме $400 тис.

Також читайте Команда Team Spirit заробила слот у нижній сітці плейоф на WePlay AniMajor 2021 із Dota 2

Команда Tundra Esports отримала єдине місце, доступне за підсумками закритої кваліфікації. У ній взяли участь чотири колективи, Tundra Esports і Team Unique – за інвайтами, а Vikin.gg і PuckChamp – за підсумками відкритої кваліфікації.

За інформацією ресурсу Liquipedia, в відкритих відбіркових брали участь 82 команди, включаючи HellRaisers, EXTREMUM і Cascade.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання