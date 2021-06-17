Коментатор Dota 2 Михайло "Olsior" Звєрєв порадив, як знайти роботу в кіберспорті

Як знайти роботу в кіберспорті: поради від Михайла "Olsior" Звєрєва.

Український кіберспортивний коментатор і ведучий студії Maincast Михайло "Olsior" Звєрєв на своєму Telegram-каналі дав поради, як знайти роботу в кіберспорті.

"Досить часто (без жартів, майже кожен день) люди запитують, як потрапити до кіберспорту, що для цього потрібно зробити і як обійти всіх кумів і друзяшок, щоб, незважаючи ні на що, все одно опинитися в цій прекрасній індустрії!", – зазначив на початку поста Михайло.

Порада перша: "Визначтеся, чим ви хочете займатись".

Кіберспорт, як і будь-яка інша індустрія, потребує фахівців різних професій. Важливо враховувати свої сильні сторони, досвід і навички.

Порада друга: "Спробуйте напрацювати мінімальне резюме".

Михайло порадив завести канал на Twitch або YouTube, щоб на ньому практикуватися і використовувати у якості портфоліо, щоб відправляти приклади своєї роботи потенційним роботодавцям.

Порада третя: "Моніторьте всі конкурси, оголошення, новини від популярних студій, команд, тощо".

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Olsior порадив підписатися на соцмережі компаній, в яких хотілося б працювати. Він зазначив, що найбільше пропозицій у Facebook і LinkedIn. Також він звернув увагу на те, що ліпше починати із регіональних організацій і вже після, набравшись досвіду, випробовувати сили у столичних.

Порада четверта: "Спробуйте в першому ж повідомленні дати якомога більше ефективної інформації".

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Відправляючи повідомлення потенційному роботодавцю, надайте повну інформацію про себе, свої професійні навички і прагнення. Прикладіть до листа портфоліо, розкажіть про свої ідеї та пропозиції.

"Не кожному з нас від народження дано за гроші дивитися аніме і Доту, але кожен із нас повинен мати на це хоча б невеликий шанс", – зазначив Михайло.

Михайло "Olsior" Звєрєв коментує події з дисциплін Dota 2, CS:GO, LoL і Starcraft. Посів друге місце за підсумками голосування за найкращих коментаторів і аналітиків дисципліни Dota 2 у СНД-регіоні від ресурсу Cybersport.ru.

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