Комісія з кіберспортивної етики заявила, що виявила докази участі CS:GO-команди Akuma в договірних матчах

ESIC направила співробітникам Valve докази участі колективу Akuma в підставних матчах.

9 червня Комісія з кіберспортивної етики (Esports Integrity Commission, ESIC) опублікувала прес-реліз, в якому повідомила про те, що направила до корпорації Valve докази існування потенційного шахрайства зі ставками, вчиненого особами, які брали участь або пов'язаними із тими, хто брав участь в EPIC CIS League Spring 2021 із CS:GO, організованому Epic Esports Events. Йдеться про українську команду Akuma.

ESIC refers evidence indicating potential match-fixing and betting fraud in RMR event to Valve.



ESIC has made a referral to Valve including substantial evidence indicating the existence of potential betting fraud in the CIS RMR event run by EPIC.



Read: https://t.co/P90BBzeGkX pic.twitter.com/i34AkHvEzH — ESIC (@ESIC_Official) June 9, 2021

Комісія повідомила, що отримала інформацію через свою глобальну мережу сповіщень про підозрілі ставки (SBAN). Із неї випливає, що у CEO клубу Project X Олександра Шишка, до якого раніше входили гравці Akuma, є активний акаунт для ставок на CS:GO в букмекерській компанії.

Від цього облікового запису він робив численні ставки на підозрілі матчі за участю команди Project X, коли за неї виступала більша частина актуального складу Akuma. Окремо наголошується, що від аккаунту були зроблені точні передматчеві ставки на результат протистояння між Virtus.pro й Akuma в межах EPIC CIS League Spring 2021.

Спираючись на зібрані докази, ESIC гадає, що мало місце потенційне шахрайство, виражене в договірних матчах і/чи ставках.

Поки Valve не закінчить своє розслідування або не поручиться Комісії більш детально вивчити питання, ESIC рекомендує організаторам турнірів не допускати до участі команду Akuma, колективи, до яких входить більше трьох гравців від її складу, або будь-які інші, пов'язані з Олександром Шишко.

Учасник команди Akuma Дмитро "SENSEi" Шворак відповів на заяву Комісії:

"Ми хочемо зробити заяву, що ніхто з гравців Akuma/ex-Project X не ставив ставки на матчі, в яких приймав участь. Також хочемо зазначити, що ми не можемо нести відповідальність за дії ex-CEO Project X Олександра Шишка в букмекерських конторах. Ми готові до повної співпраці з ESIC і надамо всю потрібну інформацію".

Раніше 15 професійних команд із CS:GO підготували відкритий лист на порталі HLTV.org, в якому попросили представників Valve допомогти розібратися з ситуацією з командою Akuma.

Під листом підписалися клуби Natus Vincere, Virtus.pro, Gambit Esports, Team Spirit, forZe, Entropiq, K23, Nemiga Gaming, Team Unique, GROND, Trident Clan, 1win, IN.GAME, 100PingGods і bankaPEPSI.

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