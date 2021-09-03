Компанія Riot Games взяла на роботу колишнього виконавчого директора Netflix

Знімати картини за мотивами франшиз Riot Games буде колишній виконавчий директор Netflix.

Видання Deadline повідомило, що компанія-розробник Riot Games взяла на позицію головного директора з контенту колишнього виконавчого директора онлайн-кінотеатру Netflix Брайана Райта. Він буде працювати над створенням фільмів, серіалів і мультсеріалів за мотивами ігор компанії.

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Брайан був віцепрезидентом корпорації Viacom, в якій займався розвитком телеканалу Nickelodeon. Він керував відділом сімейних і підліткових програм на Netflix, а після відповідав за виробництво оригінального контенту. Серед іншого, він виступав продюсером серіалу "Дуже дивні справи".

Раніше були анонсовані кілька екранізацій за мотивами гри League of Legends. На Netflix повинен вийти анімаційний серіал Arcane, а в онлайн-кінотеатрі Paramount Plus – комедійний серіал Players про гравців у LoL.

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