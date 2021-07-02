Компанія Tiffany & Co. створить чемпіонські персні для переможців LCK із League of Legends

Ексклюзивні чемпіонські персні для переможців LCK створить компанія Tiffany & Co.

Компанія Riot Games повідомила про співпрацю з ювелірним брендом Tiffany & Co. Він створить ексклюзивний дизайн для чемпіонських перснів, які отримають переможці корейської ліги LCK із League of Legends.

Переговори між Riot Games і Tiffany & Co. знаходяться на вирішальній стадії, але все ще невідомо, чи встигнуть вони завершитися до того, як визначаться переможці LCK Summer 2021. Змагання проходить від 9 червня до 15 серпня.

Якщо до кінця літнього спліту персні не будуть готові, компанії можуть, як нагородити чемпіонів пізніше, так і відкласти повноцінну співпрацю до 2022 року.

Відзначимо, що раніше компанія Tiffany & Co. створювала чемпіонські персні для переможців ліг NFL і MLB.

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