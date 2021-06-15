Конкуренція дуже висока, але ми намагатимемось викластись максимально: Данило "Dendi" Ішутін про кваліфікацію на The International 10

Інтерв'ю з Данилом "Dendi" Ішутіним – гравцем і засновником команди B8 Esports із Dota 2.

У фінальний день турніру WePlay AniMajor із Dota 2 ми зустріли на події Данила "Dendi" Ишутіна. Нам вдалося з ним поспілкуватися ще до того, як організатор анонсував "вечірнє шоу з легендарним гостем". Тому, він дотримувався режиму секретності, і, так і не зізнався, навіщо ж його запросили.

Однак, ексклюзивно для TSN.ua, Данило розповів про підготовку своєї команди до кваліфікації на The International 10, а також про те, кого вважає своїми головними суперниками на відбіркових.

Dendi – професійний гравець у Dota 2, учасник і засновник команди B8 Esports. У складі української команди Natus Vincere переміг на The International 2011.

Фото: WePlay Holding

Що ви сьогодні робите на WePlay AniMajor?

Якщо чесно, я не знаю. Я серйозно. Приїхав побачитися з різними людьми із Dota-ком'юніті.

Будете сьогодні грати?

Ні, тільки дивитися. Погляньте як тут круто і красиво, яка сцена.

Як вам WePlay AniMajor?

Дуже крутий рівень, все подобається. Мені, як глядачеві, посто нереальне задоволення приносить. Як фанату кіберспорту і Dota 2, загалом.

Хто ваш фаворит на турнірі? Вболіваєте за когось?

Серед команд, що лишись, не скажу, що за когось вболіваю. Мені всі три команди симпатичні. Є в одній із команд мій колишній тіммейт. У T1 грає індонезійський хлопець із ніком Xepher, його звуть Кенні Део. З ним я два місяці жив на буткемпі в Малайзії, і ми грали в одній команді. Він дуже хороший хлопець і дуже крутий гравець. Ось він виріс до того рівня, що зараз грає за вихід до грандфіналу. Молодець. Я за нього радий.

А ви готуєтеся до кваліфікації на The International 10?

Так, ми готуємося. У нас була напружена підготовка в онлайні, вона недавно закінчилася. Скоро ми з'їдемось на буткемп і будемо готуватися наживо. Вже, загалом, всі у дорозі.

Ви налаштовані на боротьбу?

Я заряджений. Розумію, що нам буде непросто, конкуренція дуже висока, але ми намагатимемось викластись максимально зі свого боку. І, сподіваюся, тим, хто за нами спостерігає, ми знайдемо, що показати.

Яку з команд ви вважаєте своїм головним конкурентом на кваліфікації?

Напевно очевидно, що для нас головним конкурентом буде, як мінімум, команда Team Spirit, яка грала тут на мажорі. 100%. А так, загалом, сильних команд, щодо нас, досить багато в СНД-регіоні. Є і NAVI, і Gambit, і Unique, і PuckChamp. І всі, загалом, можуть дати впевнений бій. Тому, поборемося.

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