Конкуренція дуже висока, але ми намагатимемось викластись максимально: Данило "Dendi" Ішутін про кваліфікацію на The International 10

Інтерв'ю з Данилом "Dendi" Ішутіним – гравцем і засновником команди B8 Esports із Dota 2.
У фінальний день турніру WePlay AniMajor із Dota 2 ми зустріли на події Данила "Dendi" Ишутіна. Нам вдалося з ним поспілкуватися ще до того, як організатор анонсував "вечірнє шоу з легендарним гостем". Тому, він дотримувався режиму секретності, і, так і не зізнався, навіщо ж його запросили.
Однак, ексклюзивно для TSN.ua, Данило розповів про підготовку своєї команди до кваліфікації на The International 10, а також про те, кого вважає своїми головними суперниками на відбіркових.
Dendi – професійний гравець у Dota 2, учасник і засновник команди B8 Esports. У складі української команди Natus Vincere переміг на The International 2011.
Що ви сьогодні робите на WePlay AniMajor?
Якщо чесно, я не знаю. Я серйозно. Приїхав побачитися з різними людьми із Dota-ком'юніті.
Будете сьогодні грати?
Ні, тільки дивитися. Погляньте як тут круто і красиво, яка сцена.
Як вам WePlay AniMajor?
Дуже крутий рівень, все подобається. Мені, як глядачеві, посто нереальне задоволення приносить. Як фанату кіберспорту і Dota 2, загалом.
Хто ваш фаворит на турнірі? Вболіваєте за когось?
Серед команд, що лишись, не скажу, що за когось вболіваю. Мені всі три команди симпатичні. Є в одній із команд мій колишній тіммейт. У T1 грає індонезійський хлопець із ніком Xepher, його звуть Кенні Део. З ним я два місяці жив на буткемпі в Малайзії, і ми грали в одній команді. Він дуже хороший хлопець і дуже крутий гравець. Ось він виріс до того рівня, що зараз грає за вихід до грандфіналу. Молодець. Я за нього радий.
А ви готуєтеся до кваліфікації на The International 10?
Так, ми готуємося. У нас була напружена підготовка в онлайні, вона недавно закінчилася. Скоро ми з'їдемось на буткемп і будемо готуватися наживо. Вже, загалом, всі у дорозі.
Ви налаштовані на боротьбу?
Я заряджений. Розумію, що нам буде непросто, конкуренція дуже висока, але ми намагатимемось викластись максимально зі свого боку. І, сподіваюся, тим, хто за нами спостерігає, ми знайдемо, що показати.
Яку з команд ви вважаєте своїм головним конкурентом на кваліфікації?
Напевно очевидно, що для нас головним конкурентом буде, як мінімум, команда Team Spirit, яка грала тут на мажорі. 100%. А так, загалом, сильних команд, щодо нас, досить багато в СНД-регіоні. Є і NAVI, і Gambit, і Unique, і PuckChamp. І всі, загалом, можуть дати впевнений бій. Тому, поборемося.