Корпорація Valve шукає альтернативне місце проведення The International 10 із Dota 2 в Європі

The International 10 із Dota 2 не отримав статус елітного спортивного заходу в Швеції.

Корпорація Valve оголосила про те, що чемпіонат The International 10 із Dota 2 спіткали труднощі, які можуть зробити його проведення в Швеції неможливим. Причина в тому, що уряд країни не надав розробнику підтримки, на яку той очікув. Зараз Valve шукає альтернативний варіант серед країн Європи.

The International 10 повинен був відбутися в Стокгольмі 5–15 серпня. Його призовий фонд нараховує понад $40 млн.

Представники корпорації зазначили, що від організацій Stockholm Live та Visit Stockholm вони отримували запевнення, що чемпіонат набуде статусу елітного спортивного заходу, завдяки чому у нього будуть особливі привілеї в період пандемії. Однак кіберспорт не отримав визнання від федерації спорту Швеції, як і підтримки від уряду країни. Запит на отримання елітного статус, який Valve відправила міністру внутрішніх справ Швеції, відхилили.

Через ситуацію, що склалася, візи до Швеції не можуть отримати ні персонал, ні гравці.

Також читайте Стали відомі дати регіональних кваліфікацій на The International 10 із Dota 2

Розробник двічі подав апеляцію, і все ще чекає остаточного рішення від уряду країни, але вже шукає альтернативне місце проведення The International 10 в Європі. Представники Valve впевнені, що питання вирішиться, і чемпіонат відбудеться в Європі в цьому році. Регіональні кваліфікації не перенесли. Нові подробиці обіцяють повідомити, як тільки вони з'являться.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання