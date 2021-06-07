Кваліфікації на турнір BLAST Premier Fall Showdown із CS:GO відбудуться у восьми регіонах

З'явилася інформація щодо умов кваліфікації на BLAST Premier Fall Showdown із CS:GO.

Турнірний оператор опублікував інформацію щодо кваліфікацій на BLAST Premier Fall Showdown із CS:GO. Стало відомо, що відбіркові змагання відбудуться у восьми регіонах від липня до вересня. На закриті кваліфікації команди зможуть потрапити за прямими запрошеннями, а також заробити слоти на відкритих.

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9–11 липня відбудеться змагання RTP Arena Cup – відбіркові для країн Піренейського півострова. 26–28 серпня – Dune Cup – кваліфікація для команд із Близького Сходу. На 3–5 вересня призначений турнір Nordic Masters – відбіркові для Скандинавських країн.

7–9 вересня відбудеться Fantasyexpo Cup – кваліфікація для західноєвропейського регіону. 10–12 вересня – відбіркові для східноєвропейському регіоні. На ті ж дати призначена і Latin Power – кваліфікація для країн Південної Америки.

Також заплановані відбіркові змагання для команд із Китаю і країн Північної Америки, але їхні дати ще не визначені.

BLAST Premier Fall Showdown відбудеться 12–17 жовтня. На турнірі зіграють 16 команд. Вісім від них – переможці регіональних відбіркових, до них приєднаються шість найкращих за підсумками групової стадії BLAST Premier і дві, які отримають прямі запрошення.

Призовий фонд становитиме $162 тис. Два найкращі колективи змагання також отримають слоти на BLAST Premier: Fall Finals.

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