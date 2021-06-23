Матч між командами B8 Esports і NoTechies на кваліфікації до TI 10 із Dota 2 вважають підозрілим

Матч між командами B8 Esports і NoTechies на кваліфікації до TI 10 із Dota 2 вважають підозрілим

Команда B8 Esports перемогла NoTechies на кваліфікації до TI 10 із Dota 2. Матч назвали підозрілим.

23 червня стартувала закрита кваліфікація на чемпіонат The International 10 із Dota 2 для команд зі Східної Європи. Об 11:00 зійшлися колективи B8 Esports і NoTechies із нижнього дивізіону. B8 Esports переміг із рахунком 2:0. Однак пізніше з'явилася інформація, що матч викликав підозри у букмекерів і ком'юніті.

БК Loot.bet зробила заяву, що матч потрапив під статтю "передбачувані порушення". Вона скасувала всі ставки на всі варінти завершення протистояння, а також направила запит до ESIC (Комісія з кіберспортивної етики ) для проведення додаткового розслідування. Також лінію на матч не дала найбільша в світі БК Pinnacle.

Інформації про те, учасників якої з команд підозрюють у нечесній грі, поки немає.

У межах кваліфікації вже встигли завершитися й інші матчі. Команда Team Spirit обіграла Winstrike Team із рахунком 2:0. З таким самим рахунком Nemiga Gaming перемогла Trident Clan, а PuckChamp – Team Unique.

Від 16:30 продовжується матч між Natus Vincere й EXTREMUM. NAVI веде з рахунком 1:0. Завершить ігровий день протистояння між HellRaisers і AS Monaco Gambit, воно стартує о 20:00.

Східноєвропейська кваліфікація на The International 10 назначена на 23–26 червня.

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