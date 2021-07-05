Медіахолдинг WePlay Esports проведе офіційну російськомовну трансляцію PGL Major Stockholm 2021 із CS:GO

Медіахолдинг WePlay Esports використає AR-технології на трансляції PGL Major Stockholm 2021 із CS:GO.

Медіахолдинг WePlay Esports оголосив, що стане організатором офіційної російськомовної трансляції турніру PGL Major Stockholm 2021 із CS:GO. Угода була підписана за посередництва IMG від імені PGL.

В анонсі сказано, що вже ведуться роботи над декораціями і дизайном костюмів для трансляції, а також елементами доповненої реальності (AR), графікою тощо.

PGL Major Stockholm 2021 відбудеться від 23 жовтня до 7 листопада. На Major-турнірі розіграють $2 млн.

Раніше ком'юніті схвилював новий тизер із краєвидами Києва під пісню Олексія "yXo" Малецького "Бустани мені, Бустани", присвячену CS:GO. Його у себе в Twitter опублікував CVO і генеральний продюсер WePlay Esports Максим Білоногов.

З'явилося безліч припущень щодо того, який новий івент запланував медіахолдинг. Незважаючи на текст пісні, який явно вказує на дисципліну, були навіть припущення, що таким чином анонсують проведення The International 10 із Dota 2 в Києві.

Серед популярних варіантів також було перенесення PGL Major Stockholm 2021 зі Стокгольма до Києва. Ще частина фанатів припустила, що WePlay Esports організує в столиці України третій RMR-турнір із CS:GO.

Відеоряд останнього тизеру відсилає глядача до тизеру WePlay AniMajor 2021 із Dota 2, що відсилався до анонсу The Kyiv Major 2017 від оператора PGL, який також організовує і PGL Major Stockholm 2021.

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