Міка Ньютон приголомшила українськомовною версією свого хіта "В плену" 20-річної давнини

Артистка переклала композицію та показала, як вона тепер звучить.

Українська співачка Міка Ньютон приголомшила українськомовною версією свого популярного хіта "В плену", який вона випустила 2005 року.

Нині ж композиція більше не звучить російською. Так, на благодійному заході у Нью-Йорку Міка Ньютон вперше представила українськомовну версію легендарного хіта. Переклад пісні виконала сонграйтерка Яна Загоруйко, за що співачка подякувала їй у своєму фотоблогу.

Що цікаво, ще декілька років тому Міка Ньютон заявляла, що не планує перекладати українською свої старі хіти. Мовляв, їм вже багато років, а вона ж краще присвятить себе чомусь новому. Також знаменитість говорила, що й не співатиме ці композиції, адже вони написані російською, а від цієї мови співачка категорично відмовилася.

Міка Ньютон заспівала українською свій відомий хіт "В плену" та підкорила фанів

Утім, цілком ймовірно, що артистку просили виконати її старі хіти. Тож, схоже, Ньютон трішки змінила свою думку і переклала, принаймні, одну пісню "В плену", чим неабияк потішила прихильників.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик представила українськомовну версію композиції "Нас нет". Артистка просто підкорила Мережу новим звучанням.

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