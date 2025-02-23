Міка Ньютон приголомшила українськомовною версією свого хіта "В плену" 20-річної давнини

Артистка переклала композицію та показала, як вона тепер звучить.
Українська співачка Міка Ньютон приголомшила українськомовною версією свого популярного хіта "В плену", який вона випустила 2005 року.
Нині ж композиція більше не звучить російською. Так, на благодійному заході у Нью-Йорку Міка Ньютон вперше представила українськомовну версію легендарного хіта. Переклад пісні виконала сонграйтерка Яна Загоруйко, за що співачка подякувала їй у своєму фотоблогу.
Що цікаво, ще декілька років тому Міка Ньютон заявляла, що не планує перекладати українською свої старі хіти. Мовляв, їм вже багато років, а вона ж краще присвятить себе чомусь новому. Також знаменитість говорила, що й не співатиме ці композиції, адже вони написані російською, а від цієї мови співачка категорично відмовилася.
Утім, цілком ймовірно, що артистку просили виконати її старі хіти. Тож, схоже, Ньютон трішки змінила свою думку і переклала, принаймні, одну пісню "В плену", чим неабияк потішила прихильників.
Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик представила українськомовну версію композиції "Нас нет". Артистка просто підкорила Мережу новим звучанням.
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