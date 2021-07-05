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Мін'юст США проводить антимонопольне розслідування стосовно Overwatch League

Мін'юст США проводить антимонопольне розслідування стосовно Overwatch League

Overwatch League потрапила під розслідування Міністерства юстиції США.

Міністерство юстиції США (U.S. Department of Justice) почало антимонопольне розслідування стосовно "м'якої стелі" заробітної плати в Overwatch League. Інформацію ресурсу Dot Esports надали джерела, знайомі з цим розслідуванням.

Оператор Overwatch League компанія Activision Blizzard ввела обмеження на загальний фонд заробітної плати під назвою "податок на конкурентний баланс". Згідно з ним, кожна команда ліги може витратити на зарплату гравцям не більше $1,6 млн на рік. Якщо ця сума буде перевищена, команда буде зобов'язана виплатити лізі "податок на розкіш". Ці гроші розподілять між командами, які слідували правилам.

"Стеля" заробітної плати введена в таких американських спортивних лігах, як NHL, NFL і NBA. Американське законодавство дозволяє приймати подібні заходи, але лише в разі угоди між профспілкою і роботодавцем. У гравців Overwatch League немає своєї профспілки, що і привернуло увагу Мін'юсту США.

Відповідно до джерел Dot Esports, розслідування не є кримінальним. Представник Activision Blizzard повідомив, що компанія співпрацює з Мін'юстом. Вона також звернулася до керівників команд із проханням не змінювати і не знищувати інформацію про зарплати гравців.