Мішель Андраде відверто розповіла про конфлікти з Потапом: "Було страшно, виходила зі сльозами"

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде відверто розповіла про конфлікти з репером та продюсером Потапом.

Виконавиця стала новою героїнею YouTube-проєкту NABARI. Одним із завдань артистки було розповісти, кого вона вважає з лейбла Moзgi найбільш неприємною людиною. До слова, виконавиця була його учасницею від 2016 року до 2022-го.

Мішель Андраде поділилася, що непорозуміння виникали час від часу з усіма, однак найбільше їх було саме з Потапом. Артистка наголосила, що не може назвати репера найбільш неприємною людиною, однак саме з ним було найбільше конфліктів. Співачка говорить, що іноді їй було страшно йти з ним на розмову, а часом після бесіди з репером зірка могла виходити у сльозах. Однак, на думку виконавиці, такі конфлікти виникали через те, що вони "були близькими".

Michelle Andrade і Потап

"Скажу чесно, непорозуміння можуть бути з усіма. Найбільше конфліктів у мене було з Потапом. Інколи мені було страшно. Я готувалася до цих розмов з ним, а виходила зі сльозами після якихось перемовин. Я не можу сказати, що це найменш приємна людина, але з ним у мене були більш такі конфліктні моменти, тому що ми були дуже близькі", - розповіла артистка.

Нагадаємо, наразі Потап перебуває за кордоном. Нещодавно він пояснив, чому оселився в Барселоні, а також розповів про бізнес, який там відкрив.

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