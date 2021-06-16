На ESL One Summer 2021 із Dota 2 зіграють дві команди з українськими учасниками

Турнір ESL One Summer 2021 із Dota 2 стартує о 15:00 за Києвом.

16–20 червня відбудеться турнір ESL One Summer 2021 із Dota 2. На ньому 12 команд розіграють фонд у $400 тис. У змаганні візьмуть участь два колективи з українськими гравцями.

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AS Monaco Gambit, за який грає Артем "Lorenof" Мельник, отримав пряме запрошення на початку минулого тижня. Замість Team Spirit, чия участь була анонсована тоді ж, виступить команда Team Unique. За неї грають чотири українці: Семен "CeMaTheSlayeR" Кривуля, Данило "Bignum" Шеховцов, Ростислав "fn" Лозовой і Андрій "Ghostik" Кадик.

Перші матчі турніру стартують о 15:00 за Києвом, у них AS Monaco Gambit боротиметься з OG, а Team Unique – з Alliance. О 18:00 розпочнуться ігри між ViKin.gg і Team Nigma, а також Team Liquid і Tundra Esports.

У другому раунді верхньої сітки переможці цих протистоянь змагатимуться з командами Team Secret, Virtus.pro, T1 і Quincy Crew.

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