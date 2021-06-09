На глядачів WePlay AniMajor чекають декорації, AR і ще багато сюрпризів: генеральний продюсер і CVO WePlay Esports Максим Білоногов

Коментар від представника WePlay Esports і фото гравців групової стадії WePlay AniMajor.

9 липня о 12:00 за Києвом стартує плейоф WePlay AniMajor 2021 із Dota 2. Шість найкращих команд попередніх етапів і ще шість тих, які заробили слоти на регіональних кваліфікаціях, змагатимуться за призовий фонд у $500 тис. і 2,7 тис. балів DPC.

Матчі плейоф відбудуться в LAN-форматі на WePlay Esports Arena Kyiv.

Організатор події поділився фото команд із групової стадії, а його представник надав коментар для TSN.ua.

Чого очікувати від плейоф WePlay AniMajor 2021

Ексклюзивно для TSN.ua генеральний продюсер і chief visionary officer кіберспортивного медіахолдингу WePlay Esports Максим Білоногов надав коментар щодо майбутнього етапу:

"7 червня завершилася стадія Group Stage на WePlay AniMajor, і попереду найцікавіше – Play-off. Від сьогодні команди боротимуться на сцені WePlay Esports Arena Kyiv, і дух WePlay AniMajor тільки посилиться.

Атмосфера на локації буде до вподоби фанатам і навіть тим, хто далекий від кіберспорту. На глядачів WePlay AniMajor чекають декорації, AR і ще багато сюрпризів".

Організатор веде пряму трансляцію англійською мовою, а також, за підтримки UESF, – українською. Російськомовну проводить студія Maincast.

Фото учасників групової стадії турніру

На фото, наданих медіахолдингом WePlay Esports, учасники колективів Vici Gaming, Evil Geniuses, Team Liquid і TeamSpirit під час ігор групової стадії.

Гравці Team Liquid вже покинули турнір, але боролися за місце до кінця.

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

"Злі генії" пройшли до нижньої сітки, їхня перша гра в плейоф стартує 10 червня о 21:00.

Фото: WePlay Holding

Колектив Vici Gaming почне свій перший матч у нижній сітці 10 червня о 18:00.

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Перша гра Team Spirit у межах нижньої сітки плейоф стартує 10 червня о 15:00. Це єдина команда з українськими гравцями, що пройшла на цей етап турніру.

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Переможець WePlay AniMajor 2021 стане відомий за підсумками грандфіналу, який призначений на 20:00 13 червня.

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