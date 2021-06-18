На Masters Tour 2021 Dalaran із Hearthstone з фондом у $250 тис. виступлять 11 українських гравців

Серед 400 учасників турніру Masters Tour 2021 Dalaran із Hearthstone 11 – українці.
У суботу, 19 червня, стартує турнір Masters Tour 2021 Dalaran із Hearthstone з загальним призовим фондом у $250 тис. У ньому візьмуть участь 400 гравців.
За інформацією ресурсу Liquipedia, на події виступлять 11 українських гравців. Вони використовують ніки Zoltan, J4YOU, Juristis, Sergiy, AllBor, iNS4NE, MiGoTop, Nightcore, OldBoy, Silvors і Wolder.
Фонд у $250 тис. дістанеться 17 найкращим учасникам. Він буде розподілений таким чином:
- 1-ше місце – $25 тис.
- 2-ге місце – $17 тис.
- 3-4 місця – $15 тис.
- 5-8 місця – $6 тис.
- 9-16 мета – $3 тис.
- 17-те місце – $1,5 тис.
Masters Tour 2021 Dalaran завершиться 21 червня. Трансляція турніру відбудеться на YouTube.