На Masters Tour 2021 Dalaran із Hearthstone з фондом у $250 тис. виступлять 11 українських гравців

Серед 400 учасників турніру Masters Tour 2021 Dalaran із Hearthstone 11 – українці.

У суботу, 19 червня, стартує турнір Masters Tour 2021 Dalaran із Hearthstone з загальним призовим фондом у $250 тис. У ньому візьмуть участь 400 гравців.

Також читайте Семитижневий турнір Grandmasters 2021 Season 1 – EMEA з Hearthstone добігає кінця

За інформацією ресурсу Liquipedia, на події виступлять 11 українських гравців. Вони використовують ніки Zoltan, J4YOU, Juristis, Sergiy, AllBor, iNS4NE, MiGoTop, Nightcore, OldBoy, Silvors і Wolder.

Фонд у $250 тис. дістанеться 17 найкращим учасникам. Він буде розподілений таким чином:

1-ше місце – $25 тис.

2-ге місце – $17 тис.

3-4 місця – $15 тис.

5-8 місця – $6 тис.

9-16 мета – $3 тис.

17-те місце – $1,5 тис.

Masters Tour 2021 Dalaran завершиться 21 червня. Трансляція турніру відбудеться на YouTube.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання