На турнірі PUBG Mobile Pro League – Season 1 2021: EMEA Championship розіграють $150 000

Стартує турнір із PUBG Mobile з фондом у $150 тис.

24–27 червня відбудеться турнір PUBG Mobile Pro League – Season 1 2021: EMEA Championship. Загальний призовий фонд змагання становить $150 тис. За нього поборються 16 команд із країн Європи, СНД, Африки та Середнього Сходу.

Розподіл призових:

1 місце – $40 тис.

2 місце – $28 тис.

3 місце – $18 тис.

4 місце – $10 тис.

5 місце – $7 тис.

6 місце – $6 тис.

7-8 місця – $5,5 тис.

9–12 місця – $4 тис.

13–16 місця – $3 тис.

На турнірі виступлять три команди з українськими гравцями. За Natus Vincere грає Дмитро "OldBoy" Буй, за 1218 – Андрій "TULIKA" Туліка, а за Team Unique – гравець під ніком KOMPOT.

Перший раунд PMPL Season 1 2021: EMEA Championship розпочнеться 24 червня о 19:00 за київським часом.

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