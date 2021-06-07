Наближається остання сезонна кваліфікація ESportsBattle FL 2020-2021

Реєстрацію на літню кваліфікацію ESportsBattle FL 2020-2021 подовжили до 16 червня.

Приймання заявок на участь у літній кваліфікації української кіберфутбольної ліги ESportsBattle FL 2020-2021 подовжили до 16 червня. Реєстрація доступна для гравців з України, у дивізіоні PRO – від 16 років, в AMATEUR – від 14 років. Участь безкоштовна.

Відбіркові змагання в обох дивізіонах відбудуться в онлайн-форматі 19-20 червня. Офлайн-фінал для PRO-гравців відбудеться 17-18 липня. Учасники дивізіону AMATEUR проведуть фінальний тур в онлайні 17 липня. До фінал пройдуть вісім найкращих кіберфутболістів від кожного дивізіону.

Літня кваліфікація ESportsBattle FL 2020-2021 стане останньою серед чотирьох сезонних. За їхніми підсумками відбудеться грандфінал, куди потраплять гравці, які наберуть найбільшу кількість балів. Зараз топ-8 рейтингової таблиці PRO Division виглядає так.

Загальний призовий фонд ліги становить 300 тис. грн. На сезонних кваліфікаціях розігрують фонди у 40 тис. грн. Фонд грандфіналу – 140 тис. грн. Переможець грандфіналу в дивізіоні PRO отримає місце в національній збірній України з кіберфутболу.

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