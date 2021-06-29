Наближається зустріч команд NAVI й Akuma в межах StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO

Матч між NAVI й Akuma в межах StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO відбудеться 29 червня.

У неділю, 27 червня, стартував турнір StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO. З двома перемогами і без жодної поразки лідером у групі A виступає колектив Gambit Esports. Тих же результатів у групі B досяг Team Spirit.

29 червня о 17:00 за київським часом стартує матч між командами Natus Vincere та Akuma. На рахунку NAVI вже є перемога над Nemiga Gaming. Akuma програла два свої попередні матчі проти forZe та Gambit Esports.

Також сьогодні відбудуться змагання наступних команд:

17:00 – K23 і Virtus.pro (група B);

20:00 – forZe і Gambit Esports (група A);

20:00 – Team Spirit і Virtus.pro (група B).

StarLadder CIS RMR 2021 завершиться 4 липня. Його призовий фонд становить $100 тис.

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