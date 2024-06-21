Настя Каменських неочікувано показала пристрасть у ліжку з молодим співаком

Звісно ж, це все відбулося не на справді, а в новому кліпі виконавиці з Ostrovskyi.

Українська співачка Настя Каменських випустила неочікувану дуетну пісню з молодим співаком Ostrovskyi.

Артисти представили спільну композицію, яка отримала назву "Гріхи". В основі пісні лежить реальна історія з життя Ostrovskyi. Співак свого часу наробив купу помилок, але відверто розповів про це коханій, яка все прийняла. Тож, натхненний Ostrovskyi так і створив трек "Гріхи".

Настя Каменських та Ostrovskyi / Фото: Пресслужба NK

Врешті, співак показав демоверсію Насті Каменських, які відчула настрій композиції, запропонувала, як покращити її, та доповнила звучання.

Настя Каменських та Ostrovskyi / Фото: Пресслужба NK

"За основу пісні ми обрали мою особисту історію знайомства з дівчиною. У минулому я зробив багато помилок, про які зізнався коханій. Поруч із нею я хотів бути максимально чесним. Вона відпустила мої гріхи, і так почались наші стосунки, які й стали натхненням для пісні. Я написав куплет і приспів і за дружньою розмовою показав Насті демку. Вона відчула настрій пісні й почала пропонувати дуже класні ідеї. Ми зрозуміли, що цей трек має звучати в дуеті", - поділився артист.

Настя Каменських та Ostrovskyi / Фото: Пресслужба NK

Настя Каменських поділилася, що коли почула демоверсію, то пісня одразу відгукнулась їй. Тож, вона долучилася до Ostrovskyi, аби доповнити композицію своїми емоціями.

"Коли Ostrovskyi показав мені демо, історія про сповідь і прощення закоханих людей одразу відгукнулась мені. З часом до нас приходить усвідомлення, що ідеальних людей не існує і головне — це вміння пробачати та визнати помилки. Для мене справжнє кохання — це тоді, коли ви будете одне з одним, навіть якщо весь світ проти вас. І коли ви пробачите одне одному всі недоліки та неідеальність. Прощення — це складна робота, яка потребує максимальної чесності й відвертості від обох людей. Але, коли ти пробачаєш людині, яка щиро усвідомила свої помилки, то ви можете з чистого аркуша побудувати стосунки на новому, вищому рівні", - коментує співачка.

Настя Каменських та Ostrovskyi / Фото: Пресслужба NK

Артисти вже також представили кліп на пісню "Гріхи", режисером якої став Юрій Катинський. У відеороботі Настя Каменських спочатку показує пристрасть у ліжку з Ostrovskyi, а після цього ловить його на зраді, але пробачає.

"Зрада — це завжди бруд, який неможливо з себе змити, хоч як не старайся. Довкола такої події ми розвинули кінометафору "Гріхи", у персонажів якої перевтілилися Ostrovskyi та Настя Каменських. Цим відео хочеться нагадати глядачам, що в будь-яких стосунках відчуття власної гідності має перемагати сліпу прив'язаність. Адже далеко не всі гріхи можна відпустити", - прокоментував кліп режисер.

Нагадаємо, це не перша спільна робота Насті Каменських та Ostrovskyi. Раніше співак знявся в кліпі виконавиці на пісню "Moloko".

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