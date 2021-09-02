Найкращим кіберспортсменом 2021 року за версією IESF був визнаний Олександр "s1mple" Костильов

Найкращим кіберспортсменом 2021 року за версією IESF був визнаний Олександр "s1mple" Костильов

Міжнародна федерація кіберспорту назвала гру, кіберспортсмена, команду й організатора, які стали найкращими у 2021 році.

Відбулася перша церемонія нагородження World Esports Awards від Міжнародної федерації кіберспорту (IESF). Були названі дисципліна, колектив, кіберспортсмен і турнірний оператор, яких визнали найкращими у 2021 році.

Звання найкращого гравця отримав українець Олександр "s1mple" Костильов, який входить до складу Natus Vincere із CS:GO. Він удостоївся нагороди завдяки відмінним виступам у 2021-му, а також високим показникам у рейтингу HLTV.org.

Найекращою командою назвали російську Gambit Esports, оскільки вона показала гідні результати у цьому році і виграла ряд престижних турнірів.

Найкращим організатором кіберспортивних подій визнали компанію ESL Gaming. Серед її досягнень відзначили внесок в екосистему кіберспорту, проведення турнірів у різних країнах тощо.

Найкращою кіберспортивною грою 2021 року стала мобільна League of Legends: Wild Rift. Представники IESF відзначили, що вона виявилася дуже успішною і має хороший баланс.

Нагородження World Esports Awards провели у межах шостих зборів Global Esports Executive Summit (GEES21). Подія відбулася від 31 серпня до 1 вересня.

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