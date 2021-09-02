Найкращим кіберспортсменом 2021 року за версією IESF був визнаний Олександр "s1mple" Костильов

Міжнародна федерація кіберспорту назвала гру, кіберспортсмена, команду й організатора, які стали найкращими у 2021 році.
Відбулася перша церемонія нагородження World Esports Awards від Міжнародної федерації кіберспорту (IESF). Були названі дисципліна, колектив, кіберспортсмен і турнірний оператор, яких визнали найкращими у 2021 році.
Звання найкращого гравця отримав українець Олександр "s1mple" Костильов, який входить до складу Natus Vincere із CS:GO. Він удостоївся нагороди завдяки відмінним виступам у 2021-му, а також високим показникам у рейтингу HLTV.org.
Найекращою командою назвали російську Gambit Esports, оскільки вона показала гідні результати у цьому році і виграла ряд престижних турнірів.
Найкращим організатором кіберспортивних подій визнали компанію ESL Gaming. Серед її досягнень відзначили внесок в екосистему кіберспорту, проведення турнірів у різних країнах тощо.
Найкращою кіберспортивною грою 2021 року стала мобільна League of Legends: Wild Rift. Представники IESF відзначили, що вона виявилася дуже успішною і має хороший баланс.
Нагородження World Esports Awards провели у межах шостих зборів Global Esports Executive Summit (GEES21). Подія відбулася від 31 серпня до 1 вересня.