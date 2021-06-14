Названа дата релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl і опублікований геймплейний трейлер

На E3 показали геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl і назвали дату релізу.

У межах онлайн-виставки E3 2021 відбулася презентація S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Українська студія GSC Game World представила геймплейний трейлер гри і назвала офіційну дату її релізу – 28 квітня 2022 року. Також стали відомі системні вимоги і вартість попереднього замовлення другої частини S.T.A.L.K.E.R.

Трейлер показали на спільній конференції компаній Microsoft і Bethesda, так як гра стане тимчасовим ексклюзивом Xbox. Вона вийде на ПК і консолях Xbox Series S/X, а також буде доступна в Xbox Game Pass від дня релізу.

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Попередні замовлення відкриті в Steam, Epic Games Store та Microsoft Store. Стандартне видання можна придбати за 895 грн., Deluxe-версію – за 1199 грн., а Ultimate-видання – за 1599 грн.

Системні вимоги S.T.A.L.K.E.R. 2: операційна система Windows 10, 8 ГБ оперативної пам'яті, 150 ГБ місця на диску, центральний процесор від AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K, а також графічний процесор AMD Radeon RX 580 8 GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB або кращий.

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