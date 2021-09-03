Названо CS:GO-команди, які найдовше очолювали рейтинг від HLTV.org у 2021 році

Названо CS:GO-команди, які найдовше очолювали рейтинг від HLTV.org у 2021 році

У 2021 році Natus Vincere 12 тижнів утримувала першість у рейтингу CS:GO-команд від HLTV.org.

Портал HLTV.org опублікував статистику за CS:GO-командами, які в 2021 році найдовше посідали перший рядок у його щотижневому світовому рейтингу. Їх виявилося всього три і дві з них – східноєвропейські.

twitter.com/HLTVorg

В 2021-му 14 тижнів перше місце в рейтингу HLTV.org утримував російський колектив Gambit Esports. Пік його досягнень припав на період від квітня до червня, зачепивши липень.

Склад українського клубу Natus Vincere посідав перший рядок 12 тижнів, але, оскільки рік ще не закінчився, у нього є всі шанси обійти Gambit Esports. Один тиждень NAVI був на піку в лютому, три – у березні, ще один – у квітні. Найдовше у нього виходить залишатися на вершині від липня до сьогодні – сім тижнів поспіль.

Єдиним колективом не зі Східної Європи, який був на першому місці в цьому році, став данський Astralis. Він утримував першість дев'ять тижнів – весь січень, три тижні в лютому і два тижні в березні.

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