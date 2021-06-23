Оголошені фіналісти останньої сезонної кваліфікації ESportsBattle FL 2020-2021

Фіналісти останньої сезонної кваліфікації національної кіберфутбольной ліги ESportsBattle FL 2020-2021.
Визначилися фіналісти літньої кваліфікації першої національної кіберфутбольної ліги ESportsBattle FL 2020-2021 у дивізіонах PRO й AMATEUR. Їхнє жеребкування відбудеться 8 липня, а фінал останньої сезонної кваліфікації призначений на 17-18 червня.
Фіналісти PRO Division:
- Ярослав "Blackstar98" Гурмак (чемпіон осінньої кваліфікації);
- Олексій "ForlanFS" Мерсер (переможець весняної кваліфікації);
- Данило "xSHILITO" Шелаєв;
- Денис "Flewless_Phoenix" Євтушик;
- Анатолій "StrOngAgREsor" Бутенко;
- Олександр "Esb_sane4ek8" Пєтухов;
- Любомир "kivich49" Береза;
- Анатолій "Anatolii_UA" Петрових.
Переможець зимової кваліфікації Євген "Yozhyk" Мостовик не вийшов до фіналу літньої.
Як повідомляють представники ESports Battle, на участь у кваліфікації їм надійшло близько 190 заявок з усієї країни. Найбільше – із Києва. Середній вік учасників обох дивізіонів становить 27 років.
За підсумками чотирьох сезонних кваліфікацій, найкращі кіберфутболісти пройдуть до грандфіналу. Переможець PRO Division, окрім грошової нагороди, отримає місце в українській кіберфутбольній збірній. Загальний призовий фонд ліги становить 300 тис. грн.