Оголошені фіналісти останньої сезонної кваліфікації ESportsBattle FL 2020-2021

Фіналісти останньої сезонної кваліфікації національної кіберфутбольной ліги ESportsBattle FL 2020-2021.

Визначилися фіналісти літньої кваліфікації першої національної кіберфутбольної ліги ESportsBattle FL 2020-2021 у дивізіонах PRO й AMATEUR. Їхнє жеребкування відбудеться 8 липня, а фінал останньої сезонної кваліфікації призначений на 17-18 червня.

Фіналісти PRO Division:

Ярослав "Blackstar98" Гурмак (чемпіон осінньої кваліфікації);

Олексій "ForlanFS" Мерсер (переможець весняної кваліфікації);

Данило "xSHILITO" Шелаєв;

Денис "Flewless_Phoenix" Євтушик;

Анатолій "StrOngAgREsor" Бутенко;

Олександр "Esb_sane4ek8" Пєтухов;

Любомир "kivich49" Береза;

Анатолій "Anatolii_UA" Петрових.

Переможець зимової кваліфікації Євген "Yozhyk" Мостовик не вийшов до фіналу літньої.

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Як повідомляють представники ESports Battle, на участь у кваліфікації їм надійшло близько 190 заявок з усієї країни. Найбільше – із Києва. Середній вік учасників обох дивізіонів становить 27 років.

За підсумками чотирьох сезонних кваліфікацій, найкращі кіберфутболісти пройдуть до грандфіналу. Переможець PRO Division, окрім грошової нагороди, отримає місце в українській кіберфутбольній збірній. Загальний призовий фонд ліги становить 300 тис. грн.

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